Генштаб подтвердил удар по Новошахтинскому НПЗ в Ростовской области – видео

В Ростовской области после удара по НПЗ вспыхнул пожар на производстве.

Украинские силы обороны нанесли удар по Новошахтинскому нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) в Ростовской области РФ. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

«Сегодня ночью силами и средствами Военно-Морских Сил ВСУ и Службы безопасности Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесено поражение по инфраструктуре и производственным мощностям АО «Новошахтинский завод нефтепродуктов», что в Ростовской области РФ», - говорится в заявлении.

Новошахтинский НПЗ - единственный завод такого типа в Ростовской области, который обеспечивает потребности российских вооруженных сил. Предприятие специализируется на производстве мазута, дизельного топлива, судового топлива, прямогонного бензина и других продуктов. Его проектная мощность составляет 7,5 миллиона тонн нефти в год.

После удара подтвержден пожар на установке каталитического крекинга ЭЛОУ-АВТ-2.5. Убытки и масштабы повреждений уточняются.

Источник видео: Телеграм-каналы

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