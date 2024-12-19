Генштаб підтвердив удар по Новошахтинському НПЗ у Ростовській області – відео

У Ростовській області після удару по НПЗ спалахнула пожежа на виробництві.

Українські сили оборони завдали удару по Новошахтинському нафтопереробному заводу (НПЗ) у Ростовській області РФ. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

«Сьогодні вночі силами й засобами Військово-Морських Сил ЗСУ та Служби безпеки України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдано ураження по інфраструктурі та виробничих потужностях АТ «Новошахтинський завод нафтопродуктів», що у Ростовській області рф», – йдеться у заяві.

Новошахтинський НПЗ — єдиний завод такого типу в Ростовській області, який забезпечує потреби російських збройних сил. Підприємство спеціалізується на виробництві мазуту, дизельного пального, судового пального, прямогонного бензину та інших продуктів. Його проєктна потужність становить 7,5 мільйона тонн нафти на рік.

Після удару підтверджено пожежу на установці каталітичного крекінгу ЕЛОУ-АВТ-2.5. Збитки та масштаби пошкоджень уточнюються.

Джерело відео: Телеграм-канали

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