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Чи потрібно повідомляти ПФУ про виплату коштів за лікарняними своїм працівникам

16:39, 19 грудня 2024
Після здійснення оплати листків непрацездатності застрахованим особам роботодавець має протягом місяця відзвітувати про проведені виплати.
Чи потрібно повідомляти ПФУ про виплату коштів за лікарняними своїм працівникам
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Пенсійний фонд України пояснює, чи потрібно роботодавцю повідомляти ПФУ про виплату коштів за лікарняними своїм працівникам. Зазначається, що потрібно.

Після здійснення оплати листків непрацездатності застрахованим особам роботодавець має протягом місяця відзвітувати про проведені виплати та надіслати до Пенсійного фонду України відповідне повідомлення.

Сформувати та надіслати повідомлення про виплату коштів можна через електронний кабінет страхувальника на вебпорталі Пенсійного фонду.

Повідомлення також може бути надіслано листом з повідомленням або надано безпосередньо до сервісного центру Пенсійного фонду України.

Відсутність повідомлення про виплату коштів застрахованим особам протягом трьох місяців з дня отримання фінансування від ПФУ є підставою для проведення позапланової перевірки щодо використання страхувальником коштів ПФУ.

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Пенсійний фонд лікарняні

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