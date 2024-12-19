За 2024 рік в школах зафіксовано більше 200 випадків булінгу

Найбільше постраждали від булінгу підлітки 14-16 років, складено 124 протоколи про цькування.

Фото: legalaid.gov.ua

У 2024 році в українських школах зафіксовано 219 випадків булінгу, повідомляє Міністерство освіти і науки.

«Булінг – це не просто сварка чи конфлікт, а повторювані дії, які завдають болю, принижують гідність людини та залишають негативний слід на все життя», – зазначають у відомстві.

Найбільше порушень, за даними МОН, стосується підлітків віком 14-16 років. Цьогоріч на них припадає 124 протоколи за цькування, що становить половину всіх випадків. У 80% цих справ вже ухвалено рішення. За останні два роки кількість таких протоколів зросла: у 2021 році їх частка становила 45%.

Майже кожне шосте правопорушення пов’язане з груповим булінгом або повторними діями — таких справ зареєстровано 37. Ще 12 протоколів складено на освітян, які знали про випадки цькування, але не повідомили про них.

У жовтні Міністерство запустило новий інструмент на сайті Автоматизованого інформаційного комплексу освітнього менеджменту (АІКОМ), який дозволяє швидко повідомляти про булінг. Завдяки цьому вже подано 85 анонімних заявок.

За статистикою, 80% звернень надходять від батьків і лише 20% – від дітей. Найактивніше новою функцією скористалися в Києві та області (36 повідомлень), а також в Одеській (9) і Львівській (8) областях. Загалом подано заяви у 16 регіонах України.

Освітній омбудсмен наголошує, що керівники навчальних закладів зобов’язані повідомляти про булінг до поліції та служб у справах дітей. Він також вважає, що педагоги, визнані винними у цькуванні, повинні бути відсторонені від роботи на термін від одного до трьох років.

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