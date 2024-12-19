За 2024 год в школах зафиксировано более 200 случаев буллинга

Больше всего пострадали от буллинга подростки 14-16 лет, составлено 124 протокола о травле.

Фото: legalaid.gov.ua

В 2024 году в украинских школах зафиксировано 219 случаев буллинга, сообщает Министерство образования и науки.

«Буллинг - это не просто ссора или конфликт, а повторяющиеся действия, которые причиняют боль, унижают достоинство человека и оставляют негативный след на всю жизнь», - отмечают в ведомстве.

Больше всего нарушений, по данным МОН, касается подростков в возрасте 14-16 лет. В этом году на них приходится 124 протокола за травлю, что составляет половину всех случаев. В 80% этих дел уже принято решение. За последние два года количество таких протоколов выросло: в 2021 году их доля составляла 45%.

Почти каждое шестое правонарушение связано с групповым буллингом или повторными действиями - таких дел зарегистрировано 37. Еще 12 протоколов составлено на педагогов, которые знали о случаях травли, но не сообщили о них.

В октябре Министерство запустило новый инструмент на сайте Автоматизированного информационного комплекса образовательного менеджмента (АИКОМ), который позволяет быстро сообщать о буллинге. Благодаря этому уже подано 85 анонимных заявок.

По статистике, 80% обращений поступают от родителей и только 20% - от детей. Активнее всего новой функцией воспользовались в Киеве и области (36 сообщений), а также в Одесской (9) и Львовской (8) областях. Всего поданы заявления в 16 регионах Украины.

Образовательный омбудсмен отмечает, что руководители учебных заведений обязаны сообщать о буллинге в полицию и службы по делам детей. Он также считает, что педагоги, признанные виновными в травле, должны быть отстранены от работы на срок от одного до трех лет.

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