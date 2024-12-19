Нужно ли сообщать ПФУ о выплате средств по больничным своим работникам

После оплаты листов нетрудоспособности застрахованным лицам работодатель должен в течение месяца отчитаться о произведенных выплатах.

Пенсионный фонд Украины объясняет, нужно ли работодателю сообщать ПФУ о выплате средств по больничным своим работникам. Указывается, что нужно.

После осуществления оплаты листов нетрудоспособности застрахованным лицам работодатель должен в течение месяца отчитаться о произведенных выплатах и ​​отправить в Пенсионный фонд Украины соответствующее уведомление.

Сформировать и отправить уведомление о выплате денежных средств можно через электронный кабинет страхователя на вебпортале Пенсионного фонда.

Уведомление также может быть отправлено письмом с уведомлением или предоставлено непосредственно в сервисный центр Пенсионного фонда Украины.

Отсутствие уведомления о выплате средств застрахованным лицам в течение трех месяцев со дня получения финансирования от ПФУ является основанием для проведения внеплановой проверки использования страхователем средств ПФУ.

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