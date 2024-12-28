В Киеве из-за прорыва трубы посреди улицы образовался фонтан, видео

Из-за масштабного прорыва ограничили движение частью улиц.

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В пятницу, 27 декабря, в Днепровском районе столицы прорвало трубу, из-за чего посреди улицы образовался фонтан. Об этом сообщили местные жители в соцсетях и обнародовали видео.

Киевводоканал уже локализовал утечку из колодца на улице Гната Хоткевича.

Из-за масштабного прорыва ограничили движение частью улиц.

«В связи с утечкой воды ограничено движение транспорта по участку ул. Игната Хоткевича от ул. Гетмана Павла Полуботка на ул. Уинстона Черчилля», - заявили в столичной полиции.

Кроме того, ограничен проезд на улицу Краковскую.

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