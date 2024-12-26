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Для всех пищевых продуктов будет цена за килограмм или за литр – депутаты внесли евроинтеграционный законопроект

16:43, 26 декабря 2024
В настоящее время украинское законодательство не содержит четких требований по обязательному указанию цены за единицу товара, что усложняет потребителям возможность осуществления сознательного выбора и сравнения цен на товары.
Для всех пищевых продуктов будет цена за килограмм или за литр – депутаты внесли евроинтеграционный законопроект
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Группа народных депутатов, среди которых председатель комитета по социальной политике Галина Третьякова, зарегистрировали законопроект 12358 о внесении изменений в Закон «О защите прав потребителей» об усовершенствовании информирования потребителей о ценах на товары с целью имплементации Директивы 98/6/ЕС Европейского Парламента и Европейского Совета о защите прав потребителей при указании цен на предлагаемые потребителям товары.

Как отмечают авторы, согласно Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС Украина взяла на себя обязательства по адаптации национального законодательства к законодательству ЕС в сфере защиты прав потребителей. Директива 98/6/ЕС о защите прав потребителей при указании цен на товары, предлагаемые потребителям, устанавливает обязанность продавцов указывать цену за единицу товара наряду с продажной ценой. Это позволяет потребителям легко сравнивать цены на товары разного размера и объема. В настоящее время украинское законодательство не содержит четких требований по обязательному указанию цены за единицу товара, что усложняет потребителям возможность осуществления сознательного выбора и сравнения цен на товары.

Согласно законопроекту информация о продукции должна содержать:

цену за единицу продукции – конечную цену, включая налог на добавленную стоимость и другие налоги, за 1 килограмм, 1 литр, 1 метр, 1 квадратный метр, 1 кубический метр, 1 тонну или другую единицу измерения продукции, установленную в соответствии с законодательством о метрологии и метрологическую деятельность.

Продавец (исполнитель) обязан указывать на ценниках и других формах представления информации о цене:

  • цену за один килограмм, один литр – для всех пищевых продуктов;
  • цену за килограмм или тонну – для товаров, продаваемых на вес;
  • цену за квадратный метр – для товаров, которые продаются по площади;
  • цену за метр – для товаров, продаваемых по длине;
  • цена за литр или кубический метр – для товаров, продаваемых на объем.

Цена за единицу продукции не указывается, если она идентична цене продаж продукции. Если товар или пищевой продукт продаются на вес, предприятие указывает только цену за единицу массы товара или пищевого продукта.

Цена товара не может быть выполнена шрифтом меньшего размера, чем цена единицы продукции. Цена за единицу продукции не может быть выполнена шрифтом менее половины размера цены товара.

Требования к указанию цены за единицу продукции не распространяются на:

  • товары, поставляемые при оказании услуги;
  • продажи на аукционах;
  • продажи предметов искусства и антиквариата.

Автор: Наталя Мамченко

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законопроект продукты

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Для всех пищевых продуктов будет цена за килограмм или за литр – депутаты внесли евроинтеграционный законопроект

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