OpenAI планирует создать гуманоидного робота

Компания OpenAI изучает возможности физической интеграции ИИ.

Фото из открытых источников

Компания OpenAI рассматривает возможность разработки гуманоидного робота и уже инвестировала в стартапы Figure и 1X, специализирующиеся на робототехнике. Об этом сообщает TechCrunch со ссылкой на источники.

OpenAI также осуществила вложения в компанию Physical Intelligence, которая занимается интеграцией генеративного искусственного интеллекта в физические объекты и реальные условия.

Хотя компания активно изучает перспективы создания робота, точные сроки презентации остаются неизвестными.

Это не первый опыт OpenAI в сфере робототехники. До 2021 года в компании функционировало специальное подразделение, которое занималось разработкой роботов, но позже оно было закрыто.

Инвестиции в робототехнические стартапы демонстрируют намерения OpenAI расширить границы применения искусственного интеллекта в новых направлениях, включая физическую интеграцию в реальный мир.

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