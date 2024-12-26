OpenAI планує створити гуманоїдного робота

Компанія OpenAI вивчає можливості фізичної інтеграції ШІ.

Фото з відкритих джерел

Компанія OpenAI розглядає можливість розробки гуманоїдного робота та вже інвестувала у стартапи Figure та 1X, що спеціалізуються на робототехніці. Про це повідомляє TechCrunch із посиланням на джерела.

OpenAI також здійснила вкладення в компанію Physical Intelligence, яка займається інтеграцією генеративного штучного інтелекту у фізичні об’єкти та реальні умови.

Хоча компанія активно вивчає перспективи створення робота, точні терміни презентації залишаються невідомими.

Це не перший досвід OpenAI у сфері робототехніки. До 2021 року в компанії функціонував спеціальний підрозділ, який займався розробкою роботів, але пізніше його було закрито.

Інвестиції в робототехнічні стартапи демонструють наміри OpenAI розширити межі застосування штучного інтелекту в нових напрямках, включаючи фізичну інтеграцію в реальний світ.

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