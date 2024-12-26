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Київстар вимикає 3G у Львові та ще декількох містах

21:04, 26 грудня 2024
«Київстар» вимкне 3G у кількох містах для покращення 4G-зв'язку.
Київстар вимикає 3G у Львові та ще декількох містах
Фото з відкритих джерел
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Мобільний оператор «Київстар» оголосив про відключення мережі 3G у низці міст України з метою покращення роботи 4G-зв'язку. Про це повідомила пресслужба компанії.

Зміни торкнуться таких регіонів:

  • У Львові, Жовкві, Винниках та Львівському регіоні 3G буде відключено 25 лютого 2025 року.
  • У місті Сміла Черкаської області – 28 січня 2025 року.

Абоненти, які ще не перейшли на 4G, зможуть надалі здійснювати дзвінки, відправляти SMS та користуватися іншими послугами, окрім 3G-зв'язку.

За даними «Київстар», компанія протягом двох років тестувала частоти 2100 МГц у 29 містах. Результати показали зростання швидкості та якості мобільного інтернету 4G в середньому на 40%.

Оператор нагадує, що для переходу на 4G потрібно увімкнути цю технологію на пристрої. Якщо SIM-карта не підтримує 4G, її можна безкоштовно замінити на USIM із збереженням номера.

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Львів Черкаси

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