Київстар вимикає 3G у Львові та ще декількох містах

«Київстар» вимкне 3G у кількох містах для покращення 4G-зв'язку.

Фото з відкритих джерел

Мобільний оператор «Київстар» оголосив про відключення мережі 3G у низці міст України з метою покращення роботи 4G-зв'язку. Про це повідомила пресслужба компанії.

Зміни торкнуться таких регіонів:

У Львові, Жовкві, Винниках та Львівському регіоні 3G буде відключено 25 лютого 2025 року.

У місті Сміла Черкаської області – 28 січня 2025 року.

Абоненти, які ще не перейшли на 4G, зможуть надалі здійснювати дзвінки, відправляти SMS та користуватися іншими послугами, окрім 3G-зв'язку.

За даними «Київстар», компанія протягом двох років тестувала частоти 2100 МГц у 29 містах. Результати показали зростання швидкості та якості мобільного інтернету 4G в середньому на 40%.

Оператор нагадує, що для переходу на 4G потрібно увімкнути цю технологію на пристрої. Якщо SIM-карта не підтримує 4G, її можна безкоштовно замінити на USIM із збереженням номера.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.