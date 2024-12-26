На Київщині вилучили 120 тонн спирту на 4 млн гривень

На Київщині викрили підприємство, яке незаконно виготовляло етиловий спирт у промислових масштабах під виглядом розчинників.

Фото: БЕБ

Детективи Бюро економічної безпеки викрили підприємство у Київській області, яке займалося незаконним виробництвом і збутом етилового спирту під виглядом органічних розчинників. Про це повідомила пресслужба БЕБ.

Готову продукцію продавали як розчинники іншим компаніям, які використовували її для виробництва неякісного пального. Під час цих операцій акцизний податок до державного бюджету не сплачувався.

Під час обшуків на виробничих потужностях було вилучено близько 120 тонн підакцизної продукції та фінансово-господарські документи. Орієнтовна вартість вилученого становить 4 млн грн. Проведено судову експертизу, що підтвердила незаконність діяльності.

Розслідування ведеться за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212 («Ухилення від сплати податків») та ч. 1 і ч. 2 ст. 204 («Незаконне виготовлення та збут підакцизних товарів») Кримінального кодексу України.

Наразі слідчі встановлюють коло осіб, причетних до злочину, та точний розмір несплаченого акцизного податку.

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