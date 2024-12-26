Практика судів
  1. В Україні

На Київщині вилучили 120 тонн спирту на 4 млн гривень

20:52, 26 грудня 2024
На Київщині викрили підприємство, яке незаконно виготовляло етиловий спирт у промислових масштабах під виглядом розчинників.
На Київщині вилучили 120 тонн спирту на 4 млн гривень
Фото: БЕБ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Детективи Бюро економічної безпеки викрили підприємство у Київській області, яке займалося незаконним виробництвом і збутом етилового спирту під виглядом органічних розчинників. Про це повідомила пресслужба БЕБ.

Готову продукцію продавали як розчинники іншим компаніям, які використовували її для виробництва неякісного пального. Під час цих операцій акцизний податок до державного бюджету не сплачувався.

Під час обшуків на виробничих потужностях було вилучено близько 120 тонн підакцизної продукції та фінансово-господарські документи. Орієнтовна вартість вилученого становить 4 млн грн. Проведено судову експертизу, що підтвердила незаконність діяльності.

Розслідування ведеться за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212 («Ухилення від сплати податків») та ч. 1 і ч. 2 ст. 204 («Незаконне виготовлення та збут підакцизних товарів») Кримінального кодексу України.

Наразі слідчі встановлюють коло осіб, причетних до злочину, та точний розмір несплаченого акцизного податку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Київська область бюро економічної безпеки

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ВККС призначила на 17 січня перше тестування особистих морально-психологічних якостей для 59 суддів

ВККС призначено тестування особистих морально-психологічних якостей і загальних здібностей 59 суддів у межах кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді та кваліфікаційного оцінювання у зв’язку з накладенням дисциплінарного стягнення.

Для всіх харчових продуктів буде ціна за кілограм чи за літр – депутати внесли євроінтеграційний законопроект

Наразі українське законодавство не містить чітких вимог щодо обов'язкового зазначення ціни за одиницю виміру товару, що ускладнює споживачам можливість здійснення свідомого вибору та порівняння цін на товари.

Військовослужбовці зі зброєю покинули позиції – командування знайшло винного, але суд не погодився

На думку командування, у втечі військовослужбовців є провина заступника командира з психологічної підтримки – він не достатньо працював з мобілізованими.

На суддю ВАКС Віктора Маслова відкрито дисциплінарну справу з підстав порушення права підозрюваного на захист

Суддя ВАКС Віктор Маслов заборонив підозрюваному спілкуватися «з будь-ким» – дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя відкрила дисциплінарну справу, а захист ставить питання щодо професійної компетентності судді Антикорсуду.

У Раді зареєстрували законопроект щодо дозволу на виїзд з України на навчання

Як раніше пояснював співавтор законопроекту, йдеться про виїзд на навчання до закордонних вишів чоловіків до 25 років.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Тетяна Філіпова
    Тетяна Філіпова
    член Ради суддів України, суддя Північно-Західного апеляційного господарського суду
  • Ольга Булейко
    Ольга Булейко
    суддя Великої Палати Верховного Суду