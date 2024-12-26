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Українці за місяць зменшили витрати на нові авто – основні тренди

22:54, 26 грудня 2024
Стало відомо, скільки коштів витратили на нові авто українці у листопаді.
Українці за місяць зменшили витрати на нові авто – основні тренди
Джерело фото: Reinhart Julian / Unsplash
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У листопаді на придбання нових легкових авто українці витратили понад 10,2 млрд грн. Як пишуть у асоціації українських автовиробників «Укравтопром», це на 12% більше, ніж торік та на 8% менше у порівнянні з попереднім місяцем.

Водночас, близько половину цієї суми зібрали авто п’яти марок.

Найбільше грошей було сплачено за автомобілі японської марки TOYOTA – 1,631 млрд грн.

Другий результат у BMW – 1,052 млрд грн.

На третьому місці VOLKSWAGEN – 945 млн грн.

На моделі AUDI українці витратили 853 млн грн – четверте місце.

Замикає п’ятірку лідерів цього рейтингу MERCEDES-BENZ – 731 млн грн.

У ТОП-10 марок нових авто, на які не скупились українці у листопаді, також потрапили: SKODA, RENAULT, LEXUS, LAND ROVER, PORSCHE.

Всього з початку року в Україні було реалізовано нових легковиків на суму 114,5 млрд грн, що на 19% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

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