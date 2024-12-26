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Украинцы за месяц снизили расходы на новые авто – основные тренды

22:54, 26 декабря 2024
Стало известно, сколько средств потратили на новые автомобили украинцы в ноябре.
Украинцы за месяц снизили расходы на новые авто – основные тренды
Источник фото: Reinhart Julian / Unsplash
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В ноябре на приобретение новых легковых автомобилей украинцы потратили более 10,2 млрд грн. Как пишут в ассоциации украинских автопроизводителей «Укравтопром», это на 12% больше, чем в прошлом году и на 8% меньше по сравнению с предыдущим месяцем.

В то же время около половины этой суммы собрали авто пяти марок.

Больше всего денег было уплачено за автомобили японской марки TOYOTA – 1,631 млрд грн.

Второй результат у BMW – 1,052 млрд грн.

На третьем месте VOLKSWAGEN – 945 млн грн.

На модели AUDI украинцы потратили 853 млн грн – четвертое место.

Замыкает пятерку лидеров этого рейтинга MERCEDES-BENZ – 731 млн грн.

В ТОП-10 марок новых авто, на которые не скупились украинцы в ноябре, также попали SKODA, RENAULT, LEXUS, LAND ROVER, PORSCHE.

Всего с начала года в Украине было реализовано новых легковых автомобилей на сумму 114,5 млрд грн, что на 19% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

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