На Киевщине изъяли 120 тонн спирта на 4 млн гривен

На Киевщине разоблачили предприятие, которое незаконно изготавливало этиловый спирт в промышленных масштабах под видом растворителей.

Фото: БЭБ

Детективы Бюро экономической безопасности разоблачили предприятие в Киевской области, которое занималось незаконным производством и сбытом этилового спирта под видом органических растворителей. Об этом сообщила пресс-служба БЭБ.

Готовую продукцию продавали как растворители другим компаниям, которые использовали ее для производства некачественного топлива. Во время этих операций акцизный налог в государственный бюджет не уплачивался.

Во время обысков на производственных мощностях было изъято около 120 тонн подакцизной продукции и финансово-хозяйственные документы. Ориентировочная стоимость изъятого составляет 4 млн грн. Проведена судебная экспертиза, которая подтвердила незаконность деятельности.

Расследование ведется по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 212 («Уклонение от уплаты налогов») и ч. 1 и ч. 2 ст. 204 («Незаконное изготовление и сбыт подакцизных товаров») Уголовного кодекса Украины.

Сейчас следователи устанавливают круг лиц, причастных к преступлению, и точный размер неуплаченного акцизного налога.

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