Киевстар выключает 3G во Львове и еще нескольких городах

«Киевстар» отключит 3G в нескольких городах для улучшения 4G-связи.

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Мобильный оператор «Киевстар» объявил об отключении сети 3G в ряде городов Украины с целью улучшения работы 4G-связи. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Изменения коснутся таких регионов:

Во Львове, Жовкве, Винниках и Львовском регионе 3G будет отключен 25 февраля 2025 года.

В городе Смела Черкасской области - 28 января 2025 года.

Абоненты, которые еще не перешли на 4G, смогут в дальнейшем совершать звонки, отправлять SMS и пользоваться другими услугами, кроме 3G-связи.

По данным «Киевстар», компания в течение двух лет тестировала частоты 2100 МГц в 29 городах. Результаты показали рост скорости и качества мобильного интернета 4G в среднем на 40%.

Оператор напоминает, что для перехода на 4G нужно включить эту технологию на устройстве. Если SIM-карта не поддерживает 4G, ее можно бесплатно заменить на USIM с сохранением номера.

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