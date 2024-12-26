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Для всіх харчових продуктів буде ціна за кілограм чи за літр – депутати внесли євроінтеграційний законопроект

16:43, 26 грудня 2024
Наразі українське законодавство не містить чітких вимог щодо обов'язкового зазначення ціни за одиницю виміру товару, що ускладнює споживачам можливість здійснення свідомого вибору та порівняння цін на товари.
Для всіх харчових продуктів буде ціна за кілограм чи за літр – депутати внесли євроінтеграційний законопроект
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Група народних депутатів, серед яких голова комітету з соціальної політики Галина Третьякова, зареєстрували законопроект 12358 про внесення змін до Закону «Про захист прав споживачів» щодо вдосконалення інформування споживачів про ціни на товари з метою імплементації Директиви 98/6/ЄС Європейського Парламенту та Європейської Ради про захист прав споживачів при зазначенні цін на товари, що пропонуються споживачам.

Як зазначають автори, відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, Україна взяла на себе зобов'язання щодо адаптації національного законодавства до законодавства ЄС у сфері захисту прав споживачів. Директива 98/6/ЄС про захист прав споживачів при зазначенні цін на товари, що пропонуються споживачам, встановлює обов'язок продавців зазначати ціну за одиницю виміру товару поряд із продажною ціною. Це дозволяє споживачам легко порівнювати ціни на товари різного розміру та об'єму. Наразі українське законодавство не містить чітких вимог щодо обов'язкового зазначення ціни за одиницю виміру товару, що ускладнює споживачам можливість здійснення свідомого вибору та порівняння цін на товари.

Відповідно до законопроекту інформація про продукцію повинна містити:

ціну за одиницю продукції - кінцеву ціну, включаючи податок на додану вартість та інші податки, за 1 кілограм, 1 літр, 1 метр, 1 квадратний метр, 1 кубічний метр, 1 тонну або іншу одиницю вимірювання продукції, встановлену відповідно до законодавства про метрологію та метрологічну діяльність.

Продавець (виконавець) зобов'язаний зазначати на цінниках та в інших формах представлення інформації про ціну:

  • ціну за один кілограм, один літр – для всіх харчових продуктів;
  • ціну за кілограм або тонну – для товарів, які продаються на вагу;
  • ціну за метр квадратний – для товарів, які продаються за площею;
  • ціну за метр – для товарів, які продаються за довжиною;
  • ціна за літр або кубічний метр – для товарів, які продаються на об’єм.

Ціна за одиницю продукції не зазначається, якщо вона ідентична ціні продажу продукції. Якщо товар або харчовий продукт продаються на вагу, суб’єкт господарювання зазначає лише ціну за одиницю маси товару або харчового продукту.

Ціна товару не може бути виконана шрифтом меншого розміру, ніж ціна за одиницю продукції. Ціна за одиницю продукції не може бути виконана шрифтом меншим за половину розміру ціни товара.

Вимоги щодо зазначення ціни за одиницю продукції не поширюються на:

  • товари, що постачаються під час надання послуги;
  • продажі на аукціонах;
  • продажі предметів мистецтва та антикваріату.

Автор: Наталя Мамченко

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законопроект продукти

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Для всіх харчових продуктів буде ціна за кілограм чи за літр – депутати внесли євроінтеграційний законопроект

Наразі українське законодавство не містить чітких вимог щодо обов'язкового зазначення ціни за одиницю виміру товару, що ускладнює споживачам можливість здійснення свідомого вибору та порівняння цін на товари.

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