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В Одесской области мужчина устроил стрельбу в кафе, травмировав трех человек

21:24, 28 декабря 2024
Мужчина после конфликта уехал домой, а вернулся уже с ружьем.
В Одесской области мужчина устроил стрельбу в кафе, травмировав трех человек
Фото: od.npu.gov.ua
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Полиция задержала мужчину, который открыл огонь из ружья в общественном месте, в результате чего травмировал трех человек. Действия злоумышленника квалифицированы как хулиганство, ему грозит до семи лет лишения свободы.

Как это сообщила полиция Одесской области, инцидент произошел в одном из кафе, где мужчина, отдыхая со знакомым, начал конфликтовать с другими посетителями. После словесной перепалки между сторонами возникла потасовка. После этого злоумышленник уехал домой, а вернулся уже с ружьем. Он ударил одного из мужчин прикладом по голове, а двум другим нанес ранения в ноги, несколько раз выстрелив.

Пострадавшими стали мужчины в возрасте 32, 45 и 64 года. Они получили медицинскую помощь и были отправлены на амбулаторное лечение.

Преступник скрылся с места происшествия на автомобиле, однако полицейские быстро разыскали его вблизи места жительства. У задержанного изъяли транспортное средство, гладкоствольное ружье и две стреляные гильзы, которые направили на экспертизу.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении хулиганства с применением огнестрельного оружия. Он задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения. По санкции ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины, ему грозит до семи лет заключения.

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полиция оружие Одесса

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