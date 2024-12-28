На Одещині чоловік влаштував стрілянину в кафе, травмувавши трьох людей

Чоловік після конфлікту поїхав додому, а повернувся вже з рушницею.

Фото: od.npu.gov.ua

Поліція затримала чоловіка, який відкрив вогонь із рушниці в громадському місці, в результаті чого травмував трьох осіб. Дії зловмисника кваліфіковані як хуліганство, йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Як це повідомила поліція Одеської області, інцидент стався в одному з кафе, де чоловік, відпочиваючи зі знайомим, почав конфліктувати з іншими відвідувачами. Після словесної перепалки між сторонами виникла сутичка. Після цього зловмисник поїхав додому, а повернувся вже з рушницею. Він вдарив одного з чоловіків прикладом по голові, а двом іншим завдав поранень у ноги, кілька разів вистріливши.

Потерпілими стали чоловіки віком 32, 45 та 64 роки. Вони отримали медичну допомогу та були відправлені на амбулаторне лікування.

Злочинець втік з місця події на автомобілі, однак поліцейські швидко розшукали його поблизу місця проживання. У затриманого вилучили транспортний засіб, гладкоствольну рушницю та дві стріляні гільзи, які направили на експертизу.

Зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні хуліганства із застосуванням вогнепальної зброї. Його затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. За санкцією ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України, йому загрожує до семи років ув’язнення.

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