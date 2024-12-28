Податкова у 2025 році перевірить майже 5 тисяч підприємців та компаній

ДПС України оприлюднила план перевірок на 2025 рік – майже 5 тисяч перевірок платників податків.

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Державна податкова служба України оприлюднила план-графік на 2025 рік, за яким передбачено проведення 4786 планових перевірок платників податків. Згідно з повідомленням аналітиків YouControl, перевірки охоплюватимуть як юридичних осіб, так і фізичних осіб-підприємців.

Зокрема, з 4786 перевірок, 3758 стосуватимуться юридичних осіб, а 1028 — фізичних осіб-підприємців. Щомісяця ДПС планує проводити від 200 до 300 перевірок юридичних осіб, з пиками активності в середині року, зокрема в березні та квітні (326 і 333 перевірки відповідно). Влітку та восени також очікується висока інтенсивність перевірок.

Для фізичних осіб-підприємців пік перевірок припадає на травень (106 перевірок) та червень (95 перевірок), тоді як у січні заплановано лише 44 перевірки.

За даними YouControl, найбільше планових перевірок юридичних осіб буде в Києві (689 перевірок), а також в Одеській (452 перевірки), Дніпропетровській (389 перевірок), Львівській (245 перевірок), Київській (233 перевірки) та Вінницькій (195 перевірок) областях.

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