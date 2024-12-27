Руслан Сербин став новим ректором Національної академії внутрішніх справ України

Руслан Сербин раніше очолював Головне управління Національної поліції в Луганській області.

Фото: Національна академія внутрішніх справ

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко представив нового ректора Національної академії внутрішніх справ — доктора юридичних наук, професора, заслуженого юриста України та полковника поліції Руслана Сербина.

Сербин останнім часом очолював Головне управління Національної поліції в Луганській області, а також виконував обов'язки ректора Львівського державного університету внутрішніх справ.

«Руслан Сербин має практичний досвід управління підрозділами Національної поліції, які несуть службу безпосередньо в районах бойових дій», — підкреслив Ігор Клименко.

Міністр також наголосив на необхідності стратегічних змін у підготовці кадрів для МВС, зокрема на підвищенні кваліфікації керівних кадрів. Він підкреслив важливість практичного підходу до освітнього процесу для підготовки поліцейських до сучасних викликів.

Новопризначений ректор Руслан Сербин подякував за довіру і висловив впевненість, що досвід, здобутий на передовій, допоможе змінити освітній процес, адаптуючи його до нових реалій. Він також зазначив, що прагне підготувати випускників академії до ефективної служби в умовах війни та в постконфліктний період.

«Я бачив поліцейських, які за роки війни втратили не одну свою домівку, я бачив службовців, які втратили свої родини. Попри це, вони залишилися вірними присязі і патріотами нашої держави. Я хотів би, щоб усі наші випускники були підготовленими та сильними в практичній діяльності», - зауважив Сербин.

Міністр подякував попередньому ректору академії, генералу поліції першого рангу Володимиру Чернєю, за його багаторічну працю і внесок у підготовку кадрів для правоохоронної системи України.

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