Практика судів
  1. В Україні

Руслан Сербин став новим ректором Національної академії внутрішніх справ України

20:45, 27 грудня 2024
Руслан Сербин раніше очолював Головне управління Національної поліції в Луганській області.
Руслан Сербин став новим ректором Національної академії внутрішніх справ України
Фото: Національна академія внутрішніх справ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко представив нового ректора Національної академії внутрішніх справ — доктора юридичних наук, професора, заслуженого юриста України та полковника поліції Руслана Сербина.

Сербин останнім часом очолював Головне управління Національної поліції в Луганській області, а також виконував обов'язки ректора Львівського державного університету внутрішніх справ.

«Руслан Сербин має практичний досвід управління підрозділами Національної поліції, які несуть службу безпосередньо в районах бойових дій», — підкреслив Ігор Клименко.

Міністр також наголосив на необхідності стратегічних змін у підготовці кадрів для МВС, зокрема на підвищенні кваліфікації керівних кадрів. Він підкреслив важливість практичного підходу до освітнього процесу для підготовки поліцейських до сучасних викликів.

Новопризначений ректор Руслан Сербин подякував за довіру і висловив впевненість, що досвід, здобутий на передовій, допоможе змінити освітній процес, адаптуючи його до нових реалій. Він також зазначив, що прагне підготувати випускників академії до ефективної служби в умовах війни та в постконфліктний період.

«Я бачив поліцейських, які за роки війни втратили не одну свою домівку, я бачив службовців, які втратили свої родини. Попри це, вони залишилися вірними присязі і патріотами нашої держави. Я хотів би, щоб усі наші випускники були підготовленими та сильними в практичній діяльності», - зауважив Сербин.

Міністр подякував попередньому ректору академії, генералу поліції першого рангу Володимиру Чернєю, за його багаторічну працю і внесок у підготовку кадрів для правоохоронної системи України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Національна поліція МВС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін вніс зміни до правил перетину кордону військовозобов’язаними водіями

Уряд передбачив, що пропуск військовозобов’язаного водія, який здійснює перевезення вантажів гуманітарної допомоги здійснюється за умови прийняття військовими адміністраціями рішень щодо включення відомостей про водія до Автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги.

Кабмін вніс зміни у постанову щодо обчислення вислуги років для призначення пенсій звільненим військовослужбовцям

Дію постанови поширили на осіб рядового і начальницького складу Державного бюро розслідувань.

Бюро економічної безпеки буде аналізувати ризики у сфері економіки, які призводять до її тінізації

Кабмін уповноважив БЕБ проаналізувати фактори тінізації економіки і постійно збирати відповідні дані.

Кабмін запроваджує перевірку «чорнобильських» пенсій у 2025 році

«Чорнобильська пенсія», тобто, доплата непрацюючим пенсіонерам у зоні відселення, буде виплачуватись лише тим, хто дійсно жив в зоні відчуження з 1986 по 1993 рік.

Кабмін затвердив перелік посад військовослужбовців, зокрема, у СБУ, які повинні знати англійську мову

На певні посади військової служби можна буде призначити лише зі знанням англійської мови.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео