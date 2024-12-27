Фортифікації для Запоріжжя готові на 100%, – Денис Шмигаль

На фортифікації в Запоріжжі було виділено 1,9 млрд гривень.

Фото: kmu.gov.ua

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що фортифікаційні споруди для Запорізької області готові на 100%. Загалом на ці потреби було спрямовано 1,9 мільярда гривень. Про це він повідомив під час виїзного засідання уряду.

«Як і всюди у прифронтових регіонах, один із ключових пріоритетів для нас — це будівництво фортифікаційних споруд. Цього року уряд виділив Запоріжжю 1,9 млрд грн на ці потреби. Стан виконання робіт складає 100%», — зазначив Шмигаль.

Всього було підготовлено 358 військових опорних пунктів та сотні кілометрів оборонних ліній. Прем'єр наголосив, що контроль за станом будівництва та експлуатації фортифікаційних споруд залишається на постійному рівні.

Шмигаль також підкреслив важливість Запорізької області для оборони та економіки України.

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