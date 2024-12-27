Фортификации для Запорожья готовы на 100%, – Денис Шмыгаль

На фортификации в Запорожье было выделено 1,9 млрд гривен.

Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что фортификационные сооружения для Запорожской области готовы на 100%. Всего на эти нужды было направлено 1,9 миллиарда гривен. Об этом он сообщил во время выездного заседания правительства.

«Как и везде в прифронтовых регионах, один из ключевых приоритетов для нас – это строительство фортификационных сооружений. В этом году правительство выделило Запорожью 1,9 млрд грн на эти цели. Состояние выполнения работ составляет 100%», – отметил Шмыгаль.

Всего было подготовлено 358 военных опорных пунктов и сотни километров оборонительных линий. Премьер подчеркнул, что контроль за состоянием строительства и эксплуатации фортификационных сооружений остается на постоянном уровне.

Шмыгаль также подчеркнул важность Запорожской области для обороны и экономики Украины.

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