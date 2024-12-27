Украинские военные должны будут владеть английским для получения руководящих должностей

Правительство Украины установило требование английского языка для высоких должностей в силовых структурах.

Кабинет Министров Украины принял постановление, согласно которому военнослужащие офицерского, сержантского и старшинского состава, которые служат по контракту, должны владеть английским языком для претендования на руководящие должности в ряде государственных структур. Об этом сообщили в Минобороны.

Речь идет о должностях в таких учреждениях, как Министерство обороны Украины, Вооруженные силы Украины, Главное управление разведки МОУ, Служба безопасности Украины, Служба внешней разведки, Национальная гвардия и другие органы, обеспечивающие национальную безопасность.

Документ устанавливает конкретные требования к уровню знания английского языка согласно стандартам НАТО (STANAG 6001) и Общеевропейским рекомендациям. Это решение станет важным шагом на пути к евроатлантической интеграции Украины.

Заместитель министра обороны Сергей Мельник подчеркнул, что для успешного интегрирования в НАТО и взаимодействия с международными партнерами необходимо иметь высококвалифицированных военных, которые способны внедрять стандарты Альянса.

Внедрение требований к знанию английского языка должно улучшить профессиональное взаимодействие украинских военных в международных мероприятиях и приблизить страну к членству в ЕС и НАТО. Постановление вступит в силу через четыре года после прекращения или отмены военного положения.

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