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Українські військові повинні будуть володіти англійською для отримання керівних посад

21:30, 27 грудня 2024
Уряд України встановив вимогу англійської мови для високих посад в силових структурах.
Українські військові повинні будуть володіти англійською для отримання керівних посад
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Кабінет Міністрів України прийняв постанову, згідно з якою військовослужбовці офіцерського, сержантського та старшинського складу, які служать за контрактом, повинні володіти англійською мовою для претендування на керівні посади в низці державних структур. Про це повідомили в Міноборони.

Мова йде про посади в таких установах, як Міністерство оборони України, Збройні сили України, Головне управління розвідки МОУ, Служба безпеки України, Служба зовнішньої розвідки, Національна гвардія та інші органи, що забезпечують національну безпеку.

Документ встановлює конкретні вимоги до рівня знання англійської мови згідно зі стандартами НАТО (STANAG 6001) та Загальноєвропейськими рекомендаціями. Це рішення стане важливим кроком на шляху до євроатлантичної інтеграції України.

Заступник міністра оборони Сергій Мельник підкреслив, що для успішного інтегрування в НАТО та взаємодії з міжнародними партнерами необхідно мати висококваліфікованих військових, які здатні впроваджувати стандарти Альянсу.

Впровадження вимог до знання англійської мови має покращити професійну взаємодію українських військових у міжнародних заходах і наблизити країну до членства в ЄС і НАТО. Постанова набуде чинності через чотири роки після припинення або скасування воєнного стану.

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ЗСУ військові Кабінет Міністрів України Міноборони

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