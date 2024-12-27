Володимир Зеленський відреагував на авіакатастрофу AZAL в Казахстані

Росія може бути причетною до катастрофи літака в Казахстані, – Володимир Зеленський.

Фото: koda.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський заявив про можливу причетність Росії до падіння літака «Азербайджанських авіаліній» (AZAL) у Казахстані. Про це він написав у соцмережі X, висловивши співчуття президенту Азербайджану Ільхаму Алієву та всьому азербайджанському народу.

Зеленський зазначив, що з'являється дедалі більше фактів, які потребують ретельного розслідування. «Бачимо, що фото та відео з місця катастрофи красномовно свідчать про відповідальність Росії за трагедію», — підкреслив президент.

Він також наголосив на важливості встановлення істини та притягнення винних до відповідальності. «Кожне людське життя є цінним, і кожна втрата заслуговує на повну увагу», — додав Зеленський.

Глава держави попередив, що якщо Росія продовжить поширювати фейки, як це було у випадку зі збиттям рейсу MH17, необхідно посилити міжнародний тиск на Москву для встановлення правди.

Крім того, Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав до справедливого та прозорого розслідування обставин катастрофи літака «Азербайджанських авіаліній».

Як відомо, 25 грудня в казахстанському місті Актау впав літак, який летів із Баку до Грозного.

Також оприлюднили відео з місця падіння літака у Казахстані.

В Азербайджані вимагають вибачень від російської сторони.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.