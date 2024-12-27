Практика судів
  1. У світі

Конституційний суд Південної Кореї розглядає імпічмент президента Юн Сук Йоля

19:42, 27 грудня 2024
Конституційний суд розпочав слухання щодо того, чи поновити Юн Сук Йоля на посаді президента, чи назавжди усунути його.
Конституційний суд Південної Кореї розглядає імпічмент президента Юн Сук Йоля
Фото: bastion.tv
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Конституційний суд розглядає питання імпічменту президента Юн Сук Йоля та прем'єр-міністра Хан Дак Су, яких відсторонили від влади через їхню роль у короткочасному військовому конфлікті. Про це повідомляє Reuters.

Імпічмент Хана був оголошений в п'ятницю, після чого він тимчасово став виконуючим обов'язки президента. Однак, згідно з законом, міністр фінансів Чой Санг Мок тепер також має виконувати ці обов'язки. Імпічмент Юна був оголошений ще 14 грудня, і його повноваження були призупинені, хоча він зберігає імунітет від більшості звинувачень, за винятком державної зради чи повстання.

Після оголошення імпічменту 14 грудня президент Південної Кореї Юн Сук Йоль залишився на посаді, однак його президентські повноваження були призупинені. Він зберігає імунітет від більшості звинувачень, за винятком обвинувачень у державній зраді чи повстанні.

Конституційний суд Південної Кореї має 180 днів для прийняття рішення, чи відновити Юна на посаді, чи усунути його остаточно. Якщо Юн буде усунений або піде у відставку, країна повинна провести президентські вибори протягом 60 днів.

У справі щодо усунення президента активно бере участь депутат опозиційної Демократичної партії Чон Чон Рае. Юридичні радники Юна, серед яких колишній речник Конституційного суду Бе Бо Юн та колишній прокурор Юн Каб Кеун, також взяли участь у слуханнях.

Конституція країни вимагає, щоб для усунення президента шість суддів з дев'яти в Конституційному суді погодилися на це рішення. Однак через три вакантні місця судді можуть ухвалити рішення лише за умови одностайного голосування. Вакансії мають заповнити депутати парламенту, контрольованого опозицією, яка нещодавно затвердила трьох кандидатів. Проте правляча партія бойкотує цей процес.

У п’ятницю Конституційний суд розпочав слухання щодо того, чи поновити Юна на посаді або назавжди усунути його. Правляча Партія влади народу подала судову заборону, вказавши, що для імпічменту президента недостатньо простої більшості голосів.

Нагадаємо, у Південній Кореї розглядають можливість заборони на виїзд за кордон для президента Юна Сук Йоля в рамках розслідування звинувачень, пов’язаних із оголошенням воєнного стану.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

суд президент Південна Корея

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін вніс зміни до правил перетину кордону військовозобов’язаними водіями

Уряд передбачив, що пропуск військовозобов’язаного водія, який здійснює перевезення вантажів гуманітарної допомоги здійснюється за умови прийняття військовими адміністраціями рішень щодо включення відомостей про водія до Автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги.

Кабмін вніс зміни у постанову щодо обчислення вислуги років для призначення пенсій звільненим військовослужбовцям

Дію постанови поширили на осіб рядового і начальницького складу Державного бюро розслідувань.

Бюро економічної безпеки буде аналізувати ризики у сфері економіки, які призводять до її тінізації

Кабмін уповноважив БЕБ проаналізувати фактори тінізації економіки і постійно збирати відповідні дані.

Кабмін запроваджує перевірку «чорнобильських» пенсій у 2025 році

«Чорнобильська пенсія», тобто, доплата непрацюючим пенсіонерам у зоні відселення, буде виплачуватись лише тим, хто дійсно жив в зоні відчуження з 1986 по 1993 рік.

Кабмін затвердив перелік посад військовослужбовців, зокрема, у СБУ, які повинні знати англійську мову

На певні посади військової служби можна буде призначити лише зі знанням англійської мови.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео