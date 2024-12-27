Конституційний суд Південної Кореї розглядає імпічмент президента Юн Сук Йоля

Конституційний суд розпочав слухання щодо того, чи поновити Юн Сук Йоля на посаді президента, чи назавжди усунути його.

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Конституційний суд розглядає питання імпічменту президента Юн Сук Йоля та прем'єр-міністра Хан Дак Су, яких відсторонили від влади через їхню роль у короткочасному військовому конфлікті. Про це повідомляє Reuters.

Імпічмент Хана був оголошений в п'ятницю, після чого він тимчасово став виконуючим обов'язки президента. Однак, згідно з законом, міністр фінансів Чой Санг Мок тепер також має виконувати ці обов'язки. Імпічмент Юна був оголошений ще 14 грудня, і його повноваження були призупинені, хоча він зберігає імунітет від більшості звинувачень, за винятком державної зради чи повстання.

Після оголошення імпічменту 14 грудня президент Південної Кореї Юн Сук Йоль залишився на посаді, однак його президентські повноваження були призупинені. Він зберігає імунітет від більшості звинувачень, за винятком обвинувачень у державній зраді чи повстанні.

Конституційний суд Південної Кореї має 180 днів для прийняття рішення, чи відновити Юна на посаді, чи усунути його остаточно. Якщо Юн буде усунений або піде у відставку, країна повинна провести президентські вибори протягом 60 днів.

У справі щодо усунення президента активно бере участь депутат опозиційної Демократичної партії Чон Чон Рае. Юридичні радники Юна, серед яких колишній речник Конституційного суду Бе Бо Юн та колишній прокурор Юн Каб Кеун, також взяли участь у слуханнях.

Конституція країни вимагає, щоб для усунення президента шість суддів з дев'яти в Конституційному суді погодилися на це рішення. Однак через три вакантні місця судді можуть ухвалити рішення лише за умови одностайного голосування. Вакансії мають заповнити депутати парламенту, контрольованого опозицією, яка нещодавно затвердила трьох кандидатів. Проте правляча партія бойкотує цей процес.

У п’ятницю Конституційний суд розпочав слухання щодо того, чи поновити Юна на посаді або назавжди усунути його. Правляча Партія влади народу подала судову заборону, вказавши, що для імпічменту президента недостатньо простої більшості голосів.

Нагадаємо, у Південній Кореї розглядають можливість заборони на виїзд за кордон для президента Юна Сук Йоля в рамках розслідування звинувачень, пов’язаних із оголошенням воєнного стану.

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