Практика судов
  1. В мире

Конституционный суд Южной Кореи рассматривает импичмент президента Юн Сук Ёля

19:42, 27 декабря 2024
Конституционный суд начал слушания относительно того, восстановить ли Юн Сук Ёля на посту президента, или навсегда отстранить его.
Конституционный суд Южной Кореи рассматривает импичмент президента Юн Сук Ёля
Фото: bastion.tv
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Конституционный суд рассматривает вопрос импичмента президента Юн Сук Йоля и премьер-министра Хан Дак Су, которых отстранили от власти из-за их роли в кратковременном военном конфликте. Об этом сообщает Reuters.

Импичмент Хана был объявлен в пятницу, после чего он временно стал исполняющим обязанности президента. Однако, согласно закону, министр финансов Чой Санг Мок теперь также должен исполнять эти обязанности. Импичмент Юна был объявлен еще 14 декабря, и его полномочия были приостановлены, хотя он сохраняет иммунитет от большинства обвинений, за исключением государственной измены или восстания.

После объявления импичмента 14 декабря президент Южной Кореи Юн Сук Ёль остался в должности, однако его президентские полномочия были приостановлены. Он сохраняет иммунитет от большинства обвинений, за исключением обвинений в государственной измене или восстании.

Конституционный суд Южной Кореи имеет 180 дней для принятия решения, восстановить Юна в должности или отстранить его окончательно. Если Юн будет отстранен или уйдет в отставку, страна должна провести президентские выборы в течение 60 дней.

В деле об отстранении президента активно участвует депутат оппозиционной Демократической партии Чон Чон Рае. Юридические советники Юна, среди которых бывший спикер Конституционного суда Бе Бо Юн и бывший прокурор Юн Каб Кеун, также приняли участие в слушаниях.

Конституция страны требует, чтобы для отстранения президента шесть судей из девяти в Конституционном суде согласились на это решение. Однако из-за трех вакантных мест судьи могут принять решение только при условии единогласного голосования. Вакансии должны заполнить депутаты парламента, контролируемого оппозицией, которая недавно утвердила трех кандидатов. Однако правящая партия бойкотирует этот процесс.

В пятницу Конституционный суд начал слушания относительно того, восстановить ли Юна в должности или навсегда отстранить его. Правящая Партия власти народа подала судебный запрет, указав, что для импичмента президента недостаточно простого большинства голосов.

Напомним, в Южной Корее рассматривают возможность запрета на выезд за границу для президента Юна Сук Йоля в рамках расследования обвинений, связанных с объявлением военного положения. 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд президент Южная Корея

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин внес изменения в правила пересечения границы военнообязанными водителями

Правительство предусмотрело, что пропуск военнообязанного водителя, осуществляющего перевозку грузов гуманитарной помощи, осуществляется при условии принятия военными администрациями решений по включению сведений о водителе в Автоматизированную систему регистрации гуманитарной помощи.

Кабмин внес изменения в постановление об исчислении выслуги лет для назначения пенсий уволенным военнослужащим

Действие постановления распространили лиц рядового и начальствующего состава Государственного бюро расследований.

Бюро экономической безопасности будет анализировать риски в сфере экономики, приводящие к ее тенизации

Кабмин уполномочил БЭБ проанализировать факторы тенизации экономики и постоянно собирать соответствующие данные.

Кабмин вводит проверку «чернобыльских» пенсий в 2025 году

«Чернобыльская пенсия», то есть доплата неработающим пенсионерам в зоне отселения, будет выплачиваться только тем, кто действительно жил в зоне отчуждения с 1986 по 1993 год.

Кабмин утвердил перечень должностей военнослужащих, в частности, в СБУ, которые должны знать английский язык

На определенные должности военной службы можно будет назначить только со знанием английского языка.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео