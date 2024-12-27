Конституционный суд Южной Кореи рассматривает импичмент президента Юн Сук Ёля

Конституционный суд начал слушания относительно того, восстановить ли Юн Сук Ёля на посту президента, или навсегда отстранить его.

Фото: bastion.tv

Конституционный суд рассматривает вопрос импичмента президента Юн Сук Йоля и премьер-министра Хан Дак Су, которых отстранили от власти из-за их роли в кратковременном военном конфликте. Об этом сообщает Reuters.

Импичмент Хана был объявлен в пятницу, после чего он временно стал исполняющим обязанности президента. Однако, согласно закону, министр финансов Чой Санг Мок теперь также должен исполнять эти обязанности. Импичмент Юна был объявлен еще 14 декабря, и его полномочия были приостановлены, хотя он сохраняет иммунитет от большинства обвинений, за исключением государственной измены или восстания.

После объявления импичмента 14 декабря президент Южной Кореи Юн Сук Ёль остался в должности, однако его президентские полномочия были приостановлены. Он сохраняет иммунитет от большинства обвинений, за исключением обвинений в государственной измене или восстании.

Конституционный суд Южной Кореи имеет 180 дней для принятия решения, восстановить Юна в должности или отстранить его окончательно. Если Юн будет отстранен или уйдет в отставку, страна должна провести президентские выборы в течение 60 дней.

В деле об отстранении президента активно участвует депутат оппозиционной Демократической партии Чон Чон Рае. Юридические советники Юна, среди которых бывший спикер Конституционного суда Бе Бо Юн и бывший прокурор Юн Каб Кеун, также приняли участие в слушаниях.

Конституция страны требует, чтобы для отстранения президента шесть судей из девяти в Конституционном суде согласились на это решение. Однако из-за трех вакантных мест судьи могут принять решение только при условии единогласного голосования. Вакансии должны заполнить депутаты парламента, контролируемого оппозицией, которая недавно утвердила трех кандидатов. Однако правящая партия бойкотирует этот процесс.

В пятницу Конституционный суд начал слушания относительно того, восстановить ли Юна в должности или навсегда отстранить его. Правящая Партия власти народа подала судебный запрет, указав, что для импичмента президента недостаточно простого большинства голосов.

Напомним, в Южной Корее рассматривают возможность запрета на выезд за границу для президента Юна Сук Йоля в рамках расследования обвинений, связанных с объявлением военного положения.

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