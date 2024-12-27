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Владимир Зеленский отреагировал на авиакатастрофу AZAL в Казахстане

20:01, 27 декабря 2024
Россия может быть причастна к катастрофе самолета в Казахстане, – Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский отреагировал на авиакатастрофу AZAL в Казахстане
Фото: koda.gov.ua
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможной причастности России к падению самолета «Азербайджанских авиалиний» (AZAL) в Казахстане. Об этом он написал в соцсети X, выразив соболезнования президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и всему азербайджанскому народу.

Зеленский отметил, что появляется все больше фактов, которые требуют тщательного расследования. «Видим, что фото и видео с места катастрофы красноречиво свидетельствуют об ответственности России за трагедию», - подчеркнул президент.

Он также подчеркнул важность установления истины и привлечения виновных к ответственности. «Каждая человеческая жизнь ценна, и каждая потеря заслуживает полного внимания», - добавил Зеленский.

Глава государства предупредил, что если Россия продолжит распространять фейки, как это было в случае со сбиванием рейса MH17, необходимо усилить международное давление на Москву для установления правды.

Кроме того, Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал к справедливому и прозрачному расследованию обстоятельств катастрофы самолета «Азербайджанских авиалиний».

Как известно, 25 декабря в казахстанском городе Актау упал самолет, летевший из Баку в Грозный.

Опубликовано видео с места падения самолета в Казахстане.

В Азербайджане требуют извинений от российской стороны.

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россия Владимир Зеленский Казахстан

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