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Руслан Сербин стал новым ректором Национальной академии внутренних дел Украины

20:45, 27 декабря 2024
Руслан Сербин ранее возглавлял Главное управление Национальной полиции в Луганской области.
Руслан Сербин стал новым ректором Национальной академии внутренних дел Украины
Фото: Национальная академия внутренних дел
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Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко представил нового ректора Национальной академии внутренних дел - доктора юридических наук, профессора, заслуженного юриста Украины и полковника полиции Руслана Сербина.

Сербин в последнее время возглавлял Главное управление Национальной полиции в Луганской области, а также исполнял обязанности ректора Львовского государственного университета внутренних дел.

«Руслан Сербин имеет практический опыт управления подразделениями Национальной полиции, которые несут службу непосредственно в районах боевых действий», - подчеркнул Игорь Клименко.

Министр также отметил необходимость стратегических изменений в подготовке кадров для МВД, в частности на повышении квалификации руководящих кадров. Он подчеркнул важность практического подхода к образовательному процессу для подготовки полицейских к современным вызовам.

Новоназначенный ректор Руслан Сербин поблагодарил за доверие и выразил уверенность, что опыт, полученный на передовой, поможет изменить образовательный процесс, адаптируя его к новым реалиям. Он также отметил, что стремится подготовить выпускников академии к эффективной службе в условиях войны и в постконфликтный период.

«Я видел полицейских, которые за годы войны потеряли не один свой дом, я видел служащих, которые потеряли свои семьи. Несмотря на это, они остались верными присяге и патриотами нашего государства. Я хотел бы, чтобы все наши выпускники были подготовленными и сильными в практической деятельности», - отметил Сербин.

Министр поблагодарил предыдущего ректора академии, генерала полиции первого ранга Владимира Чернею, за его многолетний труд и вклад в подготовку кадров для правоохранительной системы Украины.

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Национальная полиция МВД

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