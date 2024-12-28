Налоговая в 2025 году проверит почти 5 тысяч предпринимателей и компаний

ГНС Украины обнародовала план проверок на 2025 год – почти 5 тысяч проверок налогоплательщиков.

Фото из открытых источников

Государственная налоговая служба Украины обнародовала план-график на 2025 год, по которому предусмотрено проведение 4786 плановых проверок налогоплательщиков. Согласно сообщению аналитиков YouControl, проверки будут охватывать как юридических лиц, так и физических лиц-предпринимателей.

В частности, из 4786 проверок, 3758 будут касаться юридических лиц, а 1028 - физических лиц-предпринимателей. Ежемесячно ГНС планирует проводить от 200 до 300 проверок юридических лиц, с пиками активности в середине года, в частности в марте и апреле (326 и 333 проверки соответственно). Летом и осенью также ожидается высокая интенсивность проверок.

Для физических лиц-предпринимателей пик проверок приходится на май (106 проверок) и июнь (95 проверок), тогда как в январе запланировано только 44 проверки.

По данным YouControl, больше всего плановых проверок юридических лиц будет в Киеве (689 проверок), а также в Одесской (452 проверки), Днепропетровской (389 проверок), Львовской (245 проверок), Киевской (233 проверки) и Винницкой (195 проверок) областях.

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