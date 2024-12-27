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В Уголовный кодекс введен порядок применения специальной конфискации к юридическим лицам

12:38, 27 декабря 2024
Новый закон вводит возможность применения специальной конфискации к юридическому лицу.
В Уголовный кодекс введен порядок применения специальной конфискации к юридическим лицам
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26 декабря вступил в силу закон 4111-IX о внесении изменений в Уголовный кодекс и Уголовный процессуальный кодекс (законопроект 11443). Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», по этому закону следователи и прокуроры смогут ограничивать работу бизнеса, если сочтут, что бизнес может помешать расследованию.

Кроме того, согласно изменениям в ч. 2 статьи 96-1 УК специальная конфискация будет применяться также на основании определения суда о применении к юридическому лицу мер уголовно-правового характера.

В свою очередь, добавленная в Уголовный кодекс часть 4 статьи 96-2 УК предусматривает, специальная конфискация также применяется одновременно с мерами уголовно-правового характера в уголовных производствах по совершению общественно опасного деяния, подпадающего под признаки деяния, предусмотренного статьями 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем), 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу), 369-2 (злоупотребление влиянием) в отношении должностных лиц, предусмотренных ч. 4 статьи 18 УК, к деньгам, ценностям или другому имуществу юридического лица, если оно:

1) было получено в результате совершения общественно опасного деяния и/или доходов, полученных непосредственно от использования такого имущества;

2) предназначалось (использовалось) для финансирования или материального обеспечения общественно опасного деяния или вознаграждения за его совершение;

3) являлось предметом указанного общественно опасного деяния, кроме имущества, возвращаемого собственнику (законному владельцу), а в случае, когда оно не установлено, - переходит в собственность государства;

4) было использовано как средство совершения общественно опасного деяния, кроме имущества, возвращаемого собственнику (законному владельцу), который не знал и не мог знать о его незаконном использовании.

В случае если деньги, ценности или иное имущество, указанное в пунктах 1-4 настоящей части, было полностью или частично преобразовано в другое имущество, специальной конфискации подлежит полностью или частично преобразованное имущество.

Если конфискация такого имущества на момент принятия судом решения о специальной конфискации невозможна вследствие его использования или невозможности выделения из приобретенного законным путем имущества или отчуждения, или по другим причинам, суд выносит решение о конфискации денежной суммы, соответствующей стоимости такого имущества.

Таким образом, вводится возможность применения специальной конфискации к юридическому лицу.

«Следует отметить, что обязательным условием для применения специальной конфискации в части первой статьи 96-1 УК Украины определено совершение умышленного уголовного правонарушения или общественно опасного деяния, подпадающего под признаки деяния, предусмотренного Особенной частью настоящего Кодекса.

При этом ни действующий механизм применения к юридическому лицу мер уголовно-правового характера, ни предлагаемые законопроектом корректировки к нему не предусматривают и в силу действующей уголовно-правовой доктрины не могут предусматривать классическую уголовную ответственность юридического лица за совершение непосредственно им уголовного правонарушения или общественно опасного деяния.

Следовательно, применение к юридическому лицу специальной конфискации, учитывая отсутствие обязательного для этого условия, указанного в части первой статьи 96-1 УК Украины, будет усложненным» - отметили в Главном юридическом управлении Верховной Рады, анализируя законопроект ко второму чтению.

Также изменениями статьи 96-3 УК отдельно вводится возможность применения к юридическим лицам мер уголовно-правового характера, независимо от привлечения к уголовной ответственности физического лица и независимо от установления физического лица, действия или бездействие которого подпадают под признаки соответствующего деяния.

Отметим, что согласно новой редакции ч. 4 ст. 18 УК должностными лицами также признаются должностные лица иностранных государств (лица, занимающие должности в законодательном, исполнительном или судебном органе иностранного государства, в том числе присяжные заседатели, в органе местного самоуправления или автономном образовании на территории государства, другие лица, осуществляющие функции государства для иностранного государства, в частности для государственного, местного органа или государственного, коммунального предприятия), иностранные третейские судьи, лица, уполномоченные разрешать гражданские, коммерческие или трудовые споры в иностранных государствах в порядке, альтернативном судебном, должностные лица международных организаций (работники международной организации или любые другие лица, уполномоченные такой организацией действовать от ее имени), а также члены международных парламентских ассамблей, участником которых является Украина и судьи и должностные лица международных судов.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», этим законом также предусматривается, что юридическому лицу смогут ограничить деятельность в случае наличия у прокурора и следователя «достаточных оснований считать», что от имени юридического лица или в его интересах могут совершаться действия, направленные на то, чтобы «помешать уголовному производству».

Автор: Наталя Мамченко

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