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В Эмиратах до конца 2025 года может появиться первая в мире служба воздушных такси

20:59, 27 декабря 2024
Один самолет сможет перевозить до четырех пассажиров.
В Эмиратах до конца 2025 года может появиться первая в мире служба воздушных такси
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В Объединенных Арабских Эмиратах планируется запустить первую в мире службу воздушных такси до конца 2025 года.

Так, столица ОАЭ Абу-Даби заключила соглашение с калифорнийским разработчиком самолетов eVTOL Archer Aviation о запуске сервиса воздушных такси до конца 2025 года. Об этом рассказал представитель компании в интервью The Independent.

Указывается, что самолеты будут производиться в Абу-Даби.

Планируется, что самолет Archer's Midnight будет перевозить до четырех пассажиров на одно транспортное средство между разными узловыми портами, расположенными вокруг столицы ОАЭ, сокращая время в пути на 80%.

«Цель Archer – трансформировать городские путешествия, заменив 60-90-минутные поездки на автомобили 10-20-минутными полетами, безопасными, экологичными, не шумными и конкурентоспособными по стоимости с наземным транспортом», – рассказал представитель компании.

Отмечается, что Archer's Midnight EVTOL сможет перевозить пассажиров со скоростью до 240 км/ч, используя рельеф города, чтобы большую часть пути пролететь над водой.

Концепция воздушных такси впервые была популяризирована компанией Uber в 2016 году во время конференции Elevate.

С тех пор появилось более 300 стартапов в сфере eVTOL, привлекших около $10 млрд. финансирования.

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