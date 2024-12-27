В Еміратах до кінця 2025 року може з’явитися перша у світі служба повітряних таксі

Один літак зможе перевозити до чотирьох пасажирів.

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В Об’єднаних Арабських Еміратах планують запустити першу у світі службу повітряних таксі до кінця 2025 року.

Так, столиця ОАЕ Абу-Дабі уклала угоду з каліфорнійським розробником літаків eVTOL Archer Aviation про запуск сервісу повітряних таксі до кінця 2025 року. Про це розповів представник компанії в інтерв'ю The Independent.

Вказується, що літаки вироблятимуться в Абу-Дабі.

Планується, що літак Archer's Midnight перевозитиме до чотирьох пасажирів на один транспортний засіб між різними «вузловими портами», розташованими навколо столиці ОАЕ, скорочуючи час у дорозі на 80%.

«Мета Archer – трансформувати міські подорожі, замінивши 60-90-хвилинні поїздки на автомобілі 10-20-хвилинними польотами, які є безпечними, екологічними, не шумними й конкурентоспроможними за вартістю з наземним транспортом», – розповів представник компанії.

Зазначається, що Archer's Midnight EVTOL зможе перевозити пасажирів зі швидкістю до 240 км/год, використовуючи рельєф міста, щоб більшу частину шляху пролетіти над водою.

Концепція повітряних таксі була вперше популяризована компанією Uber у 2016 році під час конференції Elevate.

Відтоді з'явилося понад 300 стартапів у сфері eVTOL, що залучили близько $10 млрд фінансування.

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