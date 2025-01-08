Николай Тищенко пришел на заседание Верховной Рады, фото

Народный депутат Николай Тищенко пришел на первое заседание парламента в 2025 году.

Народный депутат Николай Тищенко пришел на первое заседание Верховной Рады в 2025 году. Об этом сообщили депутаты в Телеграм.

Также народные избранники опубликовали фото Тищенко в Раде.

Напомним, что он находился под круглосуточным домашним арестом до 23 декабря. 6 января суд в Днепре должен был переизбрать Тищенко меру пресечения, но заседание перенесли на 10 января из-за того, что защита депутата ходатайствовала об отводе судьи.

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