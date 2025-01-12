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В сети обнародовали видео с водителем маршрутки, который нарушил ПДД — наказали ли водителя

07:00, 12 января 2025
В Киеве полицейские установили и разыскали нарушителя.
В сети обнародовали видео с водителем маршрутки, который нарушил ПДД — наказали ли водителя
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В сети интернет распространялось видео, как водитель маршрутного транспортного средства нарушил ПДД, проехав прямо с полосы, разрешающей движение только на право. Полицейские установили и разыскали нарушителя.

Как сообщила Патрульная полиция Киева, с водителем провели профилактическую беседу по недопущению подобных случаев в будущем и вынесли на него постановление по ч. 1 ст. 122 (Нарушение требований дорожных знаков) КУоАП.

В полиции напомнили водителям, как не нарушать ПДД в таком случае.

- Необходимо заранее обратить внимание на информационно-указательный знак 5.16 «Направления движения по полосам» и правильно разместить свое транспортное средство на проезжей части для осуществления маневра.

– Знак 5.16 показывает количество полос на перекрестке и разрешенные направления движения для транспортных средств по каждой из них.

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Национальная полиция Киев

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