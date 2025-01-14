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В Киевской области разоблачили подпольное изготовление кофе известных мировых брендов, фото

00:05, 14 января 2025
Товар распространялся через интернет, пункты розничной торговли и на местных рынках без договоров, разрешений и лицензий.
В Киевской области разоблачили подпольное изготовление кофе известных мировых брендов, фото
Фото: esbu.gov.ua
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В Киевской области детективы Бюро экономической безопасности прекратили деятельность нелегального подпольного цеха по изготовлению кофе известных мировых брендов. Об этом сообщает БЭБ.

Установлено, что незаконную деятельность организовал житель Киевской области. Вместе с сообщниками он наладил производство поддельной кофейной продукции в складских помещениях.

В дальнейшем фальсифицированный товар распространялся под видом оригинального партиями через интернет, пункты розничной торговли и на местных рынках.

Такая деятельность происходила без каких-либо договоров, разрешительных документов и лицензий на использование популярных торговых марок.

Правоохранители провели 19 обысков в Киеве и области. В результате правоохранители изъяли оборудование для изготовления, обработки и фасовки кофейной продукции, полиграфическое оборудование, более 4,5 тысяч упаковок фальсифицированного кофе, почти 140 мешков кофейной продукции без маркировки. Также изъяты 4 легковых автомобиля и два грузовика, около 70 тысяч долларов наличными, компьютерная техника, мобильные телефоны, документация и черновые записи и тому подобное.

Ориентировочная стоимость изъятых товарно-материальных ценностей составляет около 20 млн грн.

Продолжается досудебное расследование по уголовному производству по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 229 Уголовного кодекса Украины (незаконное использование знака для товаров и услуг, нанесшее материальный ущерб в особо крупном размере). Устанавливается полный круг причастных лиц.

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