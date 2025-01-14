Во время админзадержания граждан работники ТЦК оказывают содействие сотрудникам полиции, — майор Лариса Козак

Майор Лариса Козак подчеркнула, что РТЦК не наделены правоохранительной функцией и не могут привлекать к административной ответственности.

Заместитель начальника РТЦК и СП в Киеве ТЦК и СП майор Лариса Козак сообщила, что территориальные центры комплектования и социальной поддержки не наделены правоохранительной функцией и не могут привлекать к административной ответственности, но способствуют работникам полиции в задержании правонарушителей. Об этом она сказала на пресс-конференции, пишет «Интерфакс-Украина».

«Во время административного задержания сотрудники ТЦК и СП способствуют сотрудникам полиции в задержании. Возможно проблема сейчас в том, что законодатель не разграничил и не детализировал, что собой представляет это содействие. Я не вкладываю, конечно, в этот термин применение физической силы и методы физического воздействия», - сказала она.

Козак напомнила, что законодательными актами в Украине закреплены полномочия всех органов, в том числе исполнительной власти, Нацполиции, районных государственных гражданских администраций, сельских советов, однако «почему-то у общества складывается мнение, что оповещение - это лишь прерогатива и обязательство ТЦК».

«Нет. Все перечисленные мной правоохранительные органы, а также органы исполнительной власти, даже руководители предприятий, учреждений и организаций привлекаются и на них возложена обязанность обеспечивать мобилизацию», - пояснили в ТЦК.

Также Козак подчеркнула, что РТЦК не наделены правоохранительной функцией и не могут привлекать к административной ответственности.

«Мы накладываем административные взыскания, выносим постановления об админправонарушениях, но это всего 3 статьи», - отметила она, указав, что полицейские имеют право быть без сотрудников территориального центра комплектования, чтобы проводить методы оповещения, но, мобилизовать - нет.

Козак пояснила, что представители ТЦК имеют право мобилизовать военнообязанных, но без полиции им трудно проверить, находится ли гражданин в розыске и они не могут соответственно осуществить административное задержание и доставку в помещение ТЦК.

«Органы Нацполиции, поскольку они полностью вовлечены в процесс розыска граждан, которые уклоняются от соблюдения норм мобилизационного законодательства, выявлению их, доставки их и привлечения к административной ответственности, должны совместно с ТЦК, проводить эти мероприятия», - пояснила она.

Ранее Козак заявляла, что сотрудники территориальных центров комплектования не имеют права конфисковать мобильные телефоны, однако могут ограничить их использование в определенных помещениях.

Кроме того, заместитель начальника РТЦК и СП в Киеве рассказала, что за неповиновение работникам полиции и ТЦК задержание может длиться до 3-х часов, а за сопротивление – 3 суток, – РТЦК Киева.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.