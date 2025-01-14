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Під час адмінзатримання громадян працівники ТЦК сприяють працівникам поліції, — майор Лариса Козак

14:30, 14 січня 2025
Майор Лариса Козак наголосила, що РТЦК не наділені правоохоронною функцією і не можуть притягати до адміністративної відповідальності.
Під час адмінзатримання громадян працівники ТЦК сприяють працівникам поліції, — майор Лариса Козак
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Заступниця начальника РТЦК та СП у місті Києві ТЦК та СП майор Лариса Козак повідомила, що територіальні центри комплектування та соціальної підтримки не наділені правоохоронною функцією і не можуть притягати до адміністративної відповідальності, але сприяють працівникам поліції в затриманні правопорушників. Про це вона сказала на пресконференції, пише «Інтерфакс-Україна».

«Під час адміністративного затримання працівники ТЦК та СП сприяють працівникам поліції в затриманні. Можливо, проблема наразі у тому, що законодавець не розмежував і не деталізував, що собою являє це сприяння. Я не вкладаю, звісно, в цей термін застосування фізичної сили і методи фізичного впливу», - сказала вона.

Козак нагадала, що законодавчими актами в Україні закріплено повноваження всіх органів, зокрема виконавчої влади, Нацполіції, районних державних цивільних адміністрацій, сільських рад, однак «чомусь у суспільства складається думка, що оповіщення - це лише прерогатива й зобов'язання ТЦК».

«Ні. Усі перелічені мною правоохоронні органи, а також органи виконавчої влади, навіть керівники підприємств, установ та організацій залучаються і на них покладено обов'язок забезпечувати мобілізацію», - пояснили в ТЦК.

Козак також наголосила, що РТЦК не наділені правоохоронною функцією і не можуть притягати до адміністративної відповідальності.

«Ми накладаємо адміністративні стягнення, виносимо постанови про адмінправопорушення, але це лише 3 статті», - зазначила вона, наголосивши, що поліцейські мають право бути без працівників територіального центру комплектування, щоб проводити методи оповіщення, але мобілізувати - ні.

Козак пояснила, що представники ТЦК мають право мобілізувати військовозобов'язаних, але без поліції їм важко перевірити, чи перебуває громадянин у розшуку, і вони не можуть відповідно здійснити адміністративне затримання й доправлення до приміщення ТЦК.

«Органи Нацполіції, оскільки вони повністю залучені до процесу розшуку громадян, які ухиляються від дотримання норм мобілізаційного законодавства, виявлення їх, доставлення їх та притягнення до адміністративної відповідальності, мають спільно з ТЦК проводити ці заходи», - пояснила вона.

Раніше Козак заявляла, що співробітники територіальних центрів комплектування не мають права конфіскувати мобільні телефони, однак можуть обмежити їх використання в певних приміщеннях.

Крім того, заступниця начальника РТЦК та СП у Києві розповіла, що за непокору працівникам поліції та ТЦК затримання може тривати до 3-х годин, а за супротив – 3 доби, – РТЦК Києва.

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Національна поліція ТЦК

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