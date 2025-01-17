В Виннице водитель Mercedes на большой скорости сбил двух девушек на пешеходном переходе, видео

В центре Винницы водитель Merсеdes сбил двух 19-летних девушек, они в больнице.

В четверг, 16 января, в центре Винницы произошло жуткое ДТП — автомобиль на скорости сбил двух девушек на пешеходном переходе.

Как сообщила полиция Винницкой области, авария произошла около 16:20 на Театральной улице. 22-летний водитель белого автомобиля Mercedes сбил девушек 19 лет. Их с телесными повреждениями госпитализировали в больницу, а водителя задержали.

Правоохранители возбудили уголовное дело за нарушение ПДД. Следствие готовит материал для сообщения водителю о подозрении и избрании меры пресечения.

В сети обнародовали видео инцидента.

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