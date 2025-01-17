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«Укрпочта» выпустит необычные марки с изображением украинцев Кубани, Белгородщины и Курщины

16:28, 17 января 2025
Ко Дню Соборности «Укрпочта» выпустит новые марки с изображением традиционной одежды украинцев Кубани, Белгородщины и Курщины.
«Укрпочта» выпустит необычные марки с изображением украинцев Кубани, Белгородщины и Курщины
Фото: Укрпочта
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Ко Дню Соборности, который отмечают 22 января, «Укрпочта» представляет новый выпуск марок, посвященный традиционной народной одежде украинцев Кубани, Белгородщины и Курщины. Эта серия марок выпускается в честь годовщины подписания Указа Президента Украины Владимира Зеленского «Об исторически населенных украинцами территориях российской федерации», который стал ответом на попытки Кремля исказить историю и национальную идентичность украинцев. Об этом сообщила пресс-служба «Укрпочты».

Новая марка является частью серии «Украинская народная одежда», основанной Укрпочтой в 2001 году. Она включает изображение народной одежды, символизирующей богатство культурного наследия украинцев. Эти марки продолжают популярную серию, которая знакомит с традициями празднования различных регионов Украины.

Выпуск включает три марки, посвященные праздникам на Кубани, Белгородщине и Курщине: «Курщина. Праздник Евдокии», »Белгородщина. Пасха» и »Кубань. Праздник Рода». Каждая марка имеет номинал U, что соответствует тарифу на пересылку внутреннего простого письма до 50 граммов. Тираж каждой марки составляет 600 тысяч экземпляров.

Особенностью выпуска является специальный почтовый блок, который включает шесть марок из разных регионов, таких как «Праздник Прокопия» в Курской области и «Праздник Георгия» на Кубани. Тираж блока составляет 30 000 экземпляров, из которых 4 500 будут неперфорированными, предназначенными для филателистов.

Почтовый блок и марки можно будет приобрести в отделениях Укрпочты, филателистических магазинах и через Почтовый маркет, начиная с 22 января. Для коллекционеров доступен предварительный заказ уже сегодня. Погашение специальным штемпелем «Первый день. Украинская народная одежда. Курщина. Белгородщина. Кубань» состоится в Киеве.

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