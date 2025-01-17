«Укрпошта» випустить незвичні марки із зображенням українців Кубані, Білгородщини та Курщини

До Дня Соборності «Укрпошта» випустить нові марки із зображенням традиційного одягу українців Кубані, Білгородщини та Курщини.

Фото: Укрпошта

До Дня Соборності, який відзначають 22 січня, «Укрпошта» презентує новий випуск марок, присвячений традиційному народному одягу українців Кубані, Білгородщини та Курщини. Ця серія марок випускається на честь річниці підписання Указу Президента України Володимира Зеленського «Про історично населені українцями території російської федерації», що став відповіддю на спроби Кремля спотворити історію та національну ідентичність українців. Про це повідомила пресслужба «Укрпошти».

Нова марка є частиною серії «Український народний одяг», започаткованої Укрпоштою у 2001 році. Вона включає зображення народного вбрання, що символізує багатство культурної спадщини українців. Ці марки продовжують популярну серію, яка знайомить з традиціями святкувань різних регіонів України.

Випуск включає три марки, присвячені святам на Кубані, Білгородщині та Курщині: «Курщина. Свято Явдохи», «Білгородщина. Великдень» та «Кубань. Свято Роду». Кожна марка має номінал U, що відповідає тарифу на пересилання внутрішнього простого листа до 50 грамів. Тираж кожної марки складає 600 тисяч примірників.

Особливістю випуску є спеціальний поштовий блок, який включає шість марок із різних регіонів, таких як «Свято Прокопія» в Курщині та «Свято Георгія» на Кубані. Тираж блоку становить 30 000 примірників, з яких 4 500 будуть неперфорованими, призначеними для філателістів.

Поштовий блок і марки можна буде придбати у відділеннях Укрпошти, філателістичних магазинах та через Поштовий маркет, починаючи з 22 січня. Для колекціонерів доступне попереднє замовлення вже сьогодні. Погашення спеціальним штемпелем «Перший день. Український народний одяг. Курщина. Білгородщина. Кубань» відбудеться у Києві.

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