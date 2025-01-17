У 2024 році до дисциплінарної відповідальності притягнуто 145 суддів — ВРП

Судді отримали попередження, догани та інши види дисциплінарних стягнень.

У 2024 році за результатами розгляду дисциплінарних справ Дисциплінарними палатами Вищої ради правосуддя прийнято 134 рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності 145 суддів та застосовано до них різні види дисциплінарних стягнень. Про це повідомив офіційний сайт ВРП.

Серед них:

попередження – щодо 64 суддів;

догана з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу судді протягом одного місяця – щодо 19 суддів;

сувора догана з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу судді протягом трьох місяців – щодо 11 суддів;

подання про тимчасове відсторонення від здійснення правосуддя – щодо 3 суддів;

подання про звільнення – щодо 48 суддів.

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