В 2024 году к дисциплинарной ответственности привлечены 145 судей — ВСП

Судьи получили предупреждения, выговоры и другие виды дисциплинарных взысканий.

В 2024 году по результатам рассмотрения дисциплинарных дел Дисциплинарными палатами Высшего совета правосудия принято 134 решения о привлечении к дисциплинарной ответственности 145 судей и применены к ним различные виды дисциплинарных взысканий. Об этом сообщил официальный сайт ВРП.

Среди них:

предупреждение – относительно 64 судей;

выговор с лишением права на получение доплат к должностному окладу судьи в течение одного месяца – в отношении 19 судей;

строгий выговор с лишением права на получение доплат к должностному окладу судьи в течение трех месяцев – в отношении 11 судей;

представление о временном отстранении от осуществления правосудия – в отношении 3 судей;

представление об увольнении – в отношении 48 судей.

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