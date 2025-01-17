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Голливудский скандал — актер Джастин Бальдони требует $400 млн у Блейк Лайвли из-за клеветы в домогательстве

15:53, 17 января 2025
Джастин Бальдони подал в суд на Блейк Лайвли и ее мужа Райана Рейнольдса, утверждая, что они пытались уничтожить его и его карьеру.
Голливудский скандал — актер Джастин Бальдони требует $400 млн у Блейк Лайвли из-за клеветы в домогательстве
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Как сообщала «Судебно-юридическая газета», актриса Блейк Лайвли подала в суд на своего коллегу по фильму «Оставь, если любишь» Джастина Бальдони из-за обвинений в домогательстве.

В ответ Бальдони подал в суд на Блейк Лайвли и ее мужа Райана Рейнольдса, утверждая, что они пытались уничтожить его и его карьеру. Об этом сообщает CNN.

В частности, в иске на 179 страниц актер заявил, что «две самые влиятельные звезды мира используют свою огромную власть, чтобы похитить целый фильм прямо из рук его режиссера и производственной студии».

По словам Бальдони, который не только выступил режиссером, но и продюсером фильма, а его компания частично профинансировала ленту, Лайвли «намерена уничтожить средства к существованию и бизнес истцов, если они не подчинятся ее постоянным требованиям, и когда они отказались уступить, она сделала именно это, обвинив их в отвратительном и осуждающем сексуальном поведении».

Жалоба, в которой Бальдони требует $400 млн и суда присяжных, была подана в Южном округе Нью-Йорка от имени самого Бальдони, его компании Wayfarer Studios, а также его партнера-продюсера Джейми Гита, его кризисной менеджерки Мелиссы Нейтан, его пиарщице Дженнифер Абель и ООО It Ends With Us.

«Лайвли украла фильм студии Wayfarer, украла премьеру студии Wayfarer, уничтожила личную и профессиональную репутацию и средства к существованию истцов и преследовала цель полностью устранить истцов из бизнеса», — говорится в иске.

Команда юристов Лайвли сообщила, что обвинения в том, что актриса захватила творческий контроль, несправедливы, а актерский состав и другие участники съемочной группы имели собственный негативный опыт из Бальдони и Wayfarer.

«Доказательства также покажут, что Sony попросила Лайвли присматривать за версией фильма для Sony, который они затем выбрали для распространения и который имел потрясающий успех», – отметили в заявлении.

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