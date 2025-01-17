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Голлівудський скандал — актор Джастін Бальдоні вимагає $400 млн у Блейк Лайвлі через наклеп у домаганнях

15:53, 17 січня 2025
Джастін Бальдоні подав до суду на Блейк Лайвлі та її чоловіка Раяна Рейнольдса, стверджуючи, що вони намагалися знищити його та його кар’єру.
Голлівудський скандал — актор Джастін Бальдоні вимагає $400 млн у Блейк Лайвлі через наклеп у домаганнях
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Як повідомляла «Судово-юридична газета», акторка Блейк Лайвлі подала до суду на свого колегу за фільмом «Покинь, якщо кохаєш» Джастіна Бальдоні через звинувачення у домаганнях.

У відповідь Бальдоні подав до суду на Блейк Лайвлі та її чоловіка Раяна Рейнольдса, стверджуючи, що вони намагилася знищити його та його кар’єру. Про це повідомляє CNN.

Зокрема, у позові на 179 сторінок актор заявив, що «дві найвпливовіші зірки світу використовують свою величезну владу, щоб викрасти цілий фільм прямо з рук його режисера та виробничої студії».

За словами Бальдоні, який не лише виступив режисером, але й продюсером фільму, а його компанія частково профінансувала стрічку, Лайвлі «мала намір знищити засоби до існування та бізнес позивачів, якщо вони не підкоряться її постійним вимогам, і коли вони відмовилися поступитися, вона зробила саме це, звинувативши їх в огидній та осудливій сексуальній поведінці».

Скарга, в якій Бальдоні вимагає $400 млн і суду присяжних, була подана в Південному окрузі Нью-Йорка від імені самого Бальдоні, його компанії Wayfarer Studios, а також його партнера-продюсера Джеймі Гіта, його кризової менеджерки Мелісси Нейтан, його піарниці Дженніфер Абель і ТОВ It Ends With Us.

«Лайвлі вкрала фільм студії Wayfarer, вкрала прем’єру студії Wayfarer, знищила особисту та професійну репутацію та засоби до існування позивачів і мала на меті повністю усунути позивачів з бізнесу», — йдеться в позові.

Команда юристів Лайвлі повідомила, що звинувачення в тому, що акторка захопила творчий контроль, несправедливі, а акторський склад і інші учасники знімальної групи мали власний негативний досвід з Бальдоні та Wayfarer.

«Докази також покажуть, що Sony попросила Лайвлі наглядати за версією фільму для Sony, який вони потім обрали для розповсюдження та який мав приголомшливий успіх», – наголосили в заяві.

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