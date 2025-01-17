Кого чаще всего через интернет вербуют спецслжбы РФ – рассказали в СБУ

СБУ сообщает о манипуляциях российских спецслужб для вербовки поджигателей через интернет.

Фото: СБУ

Представитель Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко сообщил, что российские спецслужбы в основном находят исполнителей поджогов в Украине через интернет, ориентируясь на несовершеннолетних и людей с зависимостями. Об этом он рассказал в эфире телемарафона.

По словам Дехтяренко, россияне используют мессенджеры и интернет-сообщества, направленные на быстрый заработок, для вербовки исполнителей. Часто эти люди получают обещания быстрой оплаты, но в большинстве случаев деньги не поступают или выплачиваются не полностью.

Также в вербовке поджигателей активно участвуют несовершеннолетние и люди с различными зависимостями - наркотическими, алкогольными или игровыми. Эти категории граждан легче поддаются манипуляциям и часто не способны осознавать последствия своих поступков. Зависимые, в свою очередь, соглашаются на преступление из-за острой потребности в деньгах.

«Россияне убеждают несовершеннолетних, что они якобы не подпадают под действие Уголовного кодекса. Однако это не соответствует действительности, ведь уголовная ответственность за такие преступления наступает с 14-летнего возраста», - добавил Дехтяренко.

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