Кого найчастіше через інтернет вербують спецслжби РФ – розповіли в СБУ

СБУ повідомляє про маніпуляції російських спецслужб для вербування підпалювачів через інтернет.

Фото: СБУ

Речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко повідомив, що російські спецслужби здебільшого знаходять виконавців підпалів в Україні через інтернет, орієнтуючись на неповнолітніх та людей із залежностями. Про це він розповів в ефірі телемарафону.

За словами Дехтяренка, росіяни використовують месенджери та інтернет-спільноти, спрямовані на швидкий заробіток, для вербування виконавців. Часто ці люди отримують обіцянки швидкої оплати, але в більшості випадків гроші не надходять або виплачуються не повністю.

Також у вербуванні підпалювачів активно беруть участь неповнолітні та люди з різними залежностями — наркотичними, алкогольними або ігровими. Ці категорії громадян легше піддаються маніпуляціям і часто не здатні усвідомлювати наслідки своїх вчинків. Залежні, зі свого боку, погоджуються на злочин через гостру потребу в грошах.

«Росіяни переконують неповнолітніх, що вони нібито не підпадають під дію Кримінального кодексу. Однак це не відповідає дійсності, адже кримінальна відповідальність за такі злочини настає з 14-річного віку», – додав Дехтяренко.

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