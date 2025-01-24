Ночная атака шахедами — разрушены дома в Броварах и Фастовском районе, есть погибшие, фото последствий

В ночь на 24 января РФ атаковала Украину беспилотниками. В результате атаки вражеских БпЛА на Киевскую область погибли 3 человека.
Как сообщает ГСЧС, в Киевской области из-за дроновой атаки пожар и разрушение произошли в Фастовском районе и в городе Бровары.
На Фастовщине поврежден 10-этажный дом - там бушевал пожар и разрушение на 6-7 этажах. В Броварах обломки БПЛА разрушили жилой дом. Там также загорелся пожар, возгорание на площади 120 кв.м потушили в 04:14 утра.
В частности, на Фастовщине в результате попадания обломков БПЛА в 10-этажный жилой дом погиб мужчина 1988 г.р.
В Броварах обломки БПЛА разрушили жилой дом. В результате чего погибли супруги: муж 1966 г.р., и его жена 1965 г.р.
Исполняющий обязанности главы Киевской ОВ Николай Калашник отметил, что уточняются списки пострадавших от атаки, им предоставляется вся необходимая медицинская помощь.
«Пожар ликвидирован. Поблизости с поврежденной многоэтажкой в школе работает пункт несокрушимости для жителей. На месте также организована палатка с водой и горячими напитками», — указал он.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.