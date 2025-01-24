Ольга Куришко стала новым постоянным представителем Зеленского в Крыму

Владимир Зеленский подписал указ о назначении Ольги Курышко новым постоянным представителем Президента в Крыму.

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Президент Украины Владимир Зеленский назначил Ольгу Курышко постоянным представителем Президента в Автономной Республике Крым. Соответствующий указ опубликован на сайте Главы государства.

Курышко с декабря 2024 года была и.о. постоянного представителя президента Украины в АР Крым. До этого с июня 2023 года она занимала должность заместителя постоянной представительницы.

Она присоединилась к команде представительства в декабре 2021, руководила отделом правового обеспечения.

Напомним, что Тамилу Ташеву уволили с должности Постоянного Представителя Президента Украины в Автономной Республике Крым.

Ранее Центральная избирательная комиссия признала Тамилу Ташеву избранной народной депутаткой от партии «Голос» после отказа Ивана Примаченко от мандата.

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